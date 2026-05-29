Meloni non ce la fa a trattare con Putin è una donna Lukashenko a Macron | la sviolinata al telefono e l’invito per vedere Putin

Il leader bielorusso ha commentato che la prima ministra italiana non riesce a negoziare con il presidente russo, sostenendo che non si può mettere un peso così grande su una donna. Durante un colloquio telefonico con Macron, ha anche invitato a incontrare Putin.

«Vuoi mica mettere un peso del genere su una donna?» chiede il dittatore della Bielorussia parlando di Giorgia Meloni al presidente francese Emmanuel Macron. A rivelare i dettagli della telefonata tra i due è stato proprio Aleksandr Lukashenko. Il tenore della conversazione potrebbe sembrare una gaffe intercettata per caso, invece sarebbe il nitido pensiero del dittatore fedelissimo di Vladimir Putin che dice come la pensa su chi dovrebbe portare avanti una mediazione con il suo amico a capo del Cremlino. Il contenuto della telefonata è stato diffuso dall’agenzia di Stato bielorussa BelTa news, a conferma che non si tratta di informazioni sfuggite a chissà quale censura. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lukashenko esclude Meloni dai negoziati: “Con Mosca serve Macron, non una donna”Il presidente bielorusso ha dichiarato di aver parlato con il presidente francese, sostenendo che un eventuale negoziato con Mosca dovrebbe essere...

Zelensky vorrebbe “qualcuno come Draghi” per trattare con PutinUn alto funzionario ucraino ha riferito che il presidente desidera avere al suo fianco una figura simile a un ex premier europeo per negoziare con il...

Temi più discussi: Trattare con Giorgia o no. Il dilemma nel centrosinistra (con lo spettro del pareggio); Meloni: Non possiamo dire che ci sono soldi solo per la Difesa; Flotilla, Mattarella: Ministro infimo, inflitto trattamento incivile. E Meloni pretende le scuse; Global Sumud Flotilla. Meloni convoca l'ambasciatore di Israele con urgenza per il trattamento lesivo della dignità degli attivisti.

Augura a Schlein di essere investita La Lega sospende la sua consigliera Il post dell'esponente salviniana di Barzano (Lecco). Meloni: inaccettabile, superato il limite x.com

Trattare con Giorgia o no. Il dilemma nel centrosinistra (con lo spettro del pareggio)Messaggio ai duri e puri del centrosinistra: La rigidità di quanti oggi non vogliono trattare con Giorgia Meloni sulla legge elettorale, li porterà domani a dover trattare con Giorgia Meloni sul gove ... msn.com

Venezia, Schlein chiude la campagna elettorale di Martella: Da qui mandiamo a casa MeloniIl ministro Crosetto in laguna per il candidato della destra Venturini lasciato solo da Meloni e dai leghisti veneti Zaia e Stefani ... repubblica.it