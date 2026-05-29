Il presidente bielorusso ha dichiarato che Giorgia Meloni non può rappresentare una mediatrice nei colloqui con Mosca, affermando che la scelta si basa sul fatto che è una donna. La comunicazione è arrivata dopo una conversazione con il presidente francese. Non sono state fornite altre motivazioni ufficiali per l’esclusione. La posizione di Lukashenko si concentra sulla questione del ruolo della premier italiana nelle trattative con la Russia.

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha escluso Giorgia Meloni da un possibile ruolo di mediatrice nei colloqui con la Russia, motivando la scelta con il genere della premier italiana. Le dichiarazioni emergono dai dettagli di una telefonata con Emmanuel Macron che lo stesso Lukashenko ha scelto di rendere pubblici tramite l’agenzia di stampa statale bielorussa BelTA News. “In Italia c’è una donna primo ministro — avrebbe detto Lukashenko al presidente francese — vuoi mettere questo peso su una donna?” La frase, dal carattere apertamente sessista, esclude di fatto la presidente del Consiglio italiana da qualsiasi ruolo negoziale con Mosca e Minsk. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lukashenko attacca Meloni: “È una donna, non può trattare con Mosca”. La conversazione con Macron

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«Meloni È una donna, non può mediare con Mosca». L'attacco di Lukashenko

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