Il presidente bielorusso ha invitato il presidente francese a guidare gli sforzi per la pace. La polemica è scoppiata dopo che Lukashenko ha criticato la premier italiana, usando il suo nome come esempio di atteggiamento conflittuale. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità con cui Macron dovrebbe condurre la pace né sui motivi specifici delle critiche rivolte alla leader italiana. La discussione si concentra sulle parole di Lukashenko e sulle reazioni politiche.

? Punti chiave Come può Macron guidare la pace secondo la visione di Lukashenko?. Perché il leader bielorusso ha usato il genere di Meloni come arma?. Quali sono le reali intenzioni di Minsk dietro questa provocazione diplomatica?. Cosa accadrà al fronte europeo se la Francia accetterà l'invito di Lukashenko?.? In Breve Lukashenko cita Merz e Starmer per sottolinearne la giovinezza rispetto a Macron.. Il leader bielorusso propone incontri negoziali ad Astana, Mosca o Minsk.. La provocazione su Meloni mira a delegittimare la leadership italiana in Europa.. Lukashenko mette in dubbio la capacità decisionale della premier citando il genere.. Ad... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lukashenko a Macron: ‘Guida la pace’. Polemica su Meloni

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