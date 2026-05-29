Lukashenko esclude Meloni dai negoziati | Con Mosca serve Macron non una donna
Il presidente bielorusso ha dichiarato di aver parlato con il presidente francese, sostenendo che un eventuale negoziato con Mosca dovrebbe essere condotto da Macron. Ha aggiunto che la premier italiana non sarebbe coinvolta in questi colloqui, affermando che per la questione serve il leader dell’Eliseo e non una donna. La conversazione telefonica è avvenuta di recente e riguarda i rapporti tra Parigi, Minsk e Mosca.
Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha raccontato alcuni dettagli di una recente conversazione telefonica avuta con il presidente francese Emmanuel Macron, sostenendo che dovrebbe essere proprio il leader dell’Eliseo a guidare un eventuale dialogo con Mosca. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa bielorussa BelTA News, Lukashenko avrebbe spiegato a Macron che, essendo il leader europeo da più tempo al potere, spetterebbe a lui assumere un ruolo centrale nei colloqui con la Russia. La frase che chiama in causa Meloni Nel riferire il contenuto della telefonata, il presidente bielorusso ha aggiunto che un compito del genere non potrebbe essere affidato a «una donna», escludendo così implicitamente la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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