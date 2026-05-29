Lukashenko esclude Meloni dai negoziati | Con Mosca serve Macron non una donna

Notizia in breve

Il presidente bielorusso ha dichiarato di aver parlato con il presidente francese, sostenendo che un eventuale negoziato con Mosca dovrebbe essere condotto da Macron. Ha aggiunto che la premier italiana non sarebbe coinvolta in questi colloqui, affermando che per la questione serve il leader dell’Eliseo e non una donna. La conversazione telefonica è avvenuta di recente e riguarda i rapporti tra Parigi, Minsk e Mosca.