Romelu Lukaku, dal ritiro della Nazionale Belga, ha risposto a una domanda sul suo eventuale ritorno al Napoli. Ha detto di non aver nulla da dire e di lasciare che siano i dirigenti del club a parlare. Ha inoltre precisato che, da parte sua, non ci sono state rotture o problemi con il Napoli.

Intervenuto dal ritiro della Nazionale Belga, Romelu Lukaku ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto col Napoli. Le sue parole a Het Nieuwsblad. Le parole di Lukaku. “ Mi sento sempre più in forma. Di recente abbiamo svolto alcuni test di velocità e ho raggiunto i 35,5 kmh. L’ultima volta che ero arrivato a questi livelli di rapidità è stato diversi anni fa. L’unica cosa che mi manca è il ritmo partita, ma con la Nazionale stiamo facendo tutto il possibile per recuperarlo. Organizzano anche gare apposta per me”. Il problema al muscolo della coscia posteriore ha avuto un ruolo nel suo infortunio? “No, si è trattato di un tendine vicino all’anca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku: “Se il Napoli mi vuole ancora? Chiedetelo al Napoli. Da parte mia nessuna rottura”

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LUKAKU NAPOLI È FINITA COMUNICATO NAPOLI DURISSIMO CONTRO DI LUI

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