A Napoli, il ritorno di Romelu Lukaku ha portato a un confronto tra le parti, che si è concluso senza tensioni o rotture. La situazione tra il calciatore e il club sembra essere tornata alla normalità dopo i recenti eventi. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato problemi o decisioni drastiche, e il giocatore si è riavvicinato al gruppo in modo positivo.

"> NAPOLI – Si distende il clima tra il Napoli e Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, l’incontro andato in scena oggi a Castel Volturno ha avuto esiti positivi, segnando un passo importante verso la ricucitura dello strappo delle scorse settimane. Sky Sport sottolinea come il confronto sia stato “costruttivo e positivo”, con la volontà condivisa di superare le tensioni nate dopo la mancata presenza del giocatore al rientro dalla nazionale. Ancora Sky Sport evidenzia che l’ipotesi di un’esclusione dalla rosa si allontana sensibilmente. E sempre Sky Sport conferma che non ci saranno ulteriori provvedimenti disciplinari oltre alla multa già accettata dal calciatore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, caso Lukaku rientra: confronto positivo, nessuna rottura

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