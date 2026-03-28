La situazione tra il calciatore e il club si fa sempre più complicata, con scadenza prevista per il prossimo martedì. La trattativa per il ritorno in squadra sembra essersi arenata, alimentando una crescente tensione tra le parti. Le prossime ore saranno decisive per capire se si potrà trovare un accordo o se si arriverà a un punto di rottura.

Tempo di lettura: 3 minuti Passano le ore e cresce la tensione tra il Napoli e Lukaku, in un conto alla rovescia per martedì. Il club azzurro ha preso molto male la decisione dell’attaccante di rimanere in Belgio a curarsi senza tornare a Castel Volturno, provocando una decisa reazione della società che minaccia una forte sanzione e la possibile esclusione dalla rosa nel caso in cui l’attaccante non faccia rientro. Una decisione presa dai dirigenti del club e che sembra condivisa anche dal tecnico Conte che in questo week-end potrebbe sentirsi con l’attaccante. La situazione resta per ora ferma sulla tensione con Lukaku che quasi sicuramente non potrà esserci a Pasquetta nel big match contro il Milan e con la stampa belga che lo difende. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lukaku alta tensione, è rottura se martedì non torna a Napoli

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