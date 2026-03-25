Hakan Calhanoglu ha dichiarato di essere stato contattato dalla Juventus prima di firmare con l’Inter. Il centrocampista turco ha spiegato che, dopo aver lasciato il Milan, anche la squadra bianconera aveva mostrato interesse nei suoi confronti. Successivamente, il trasferimento è avvenuto all’Inter. Inoltre, ha condiviso un suo pensiero su Yildiz, senza specificare ulteriori dettagli.

Hakan Calhanoglu ha rivelato l’interesse della Juve prima del suo trasferimento all’Inter. Poi qualche parole sul suo connazionale Yildiz. Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Kafa Sport. Di seguito le parole del regista turco. ULTIMISSIME JUVE LIVE PALLONE D’ORO – «La candidatura al Pallone d’Oro è stata un’esperienza bellissima. È qualcosa che da piccolo vedevi solo in TV, con giocatori come Ronaldinho, Messi, Ronaldo. Essere lì è stato speciale. Ricevere messaggi di supporto dalla mia famiglia e da persone importanti mi ha emozionato molto. Mi hanno reso orgoglioso. È bello ricevere messaggi così dagli allenatori e dai compagni più grandi con cui hai lavorato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calhanoglu rivela: «Quando ho lasciato il Milan mi voleva anche la Juve, ma poi è arrivata l’Inter. Su Yildiz penso questo»

Articoli correlati

Hazard rivela: « tifavo Milan, ma non mi hanno cercato. Yildiz è perfetto per il Real, l'ho detto anche a Fabregas»Hazard, ex fuoriclasse di Chelsea e Real Madrid, si racconta attraverso un’intervista che esplora la formazione della sua carriera, i riferimenti...

Ravanelli a ruota libera: «Mi pento di aver lasciato la Juve, ci tornerei subito per fare questo. Su David, Openda e Yildiz vi dico questo» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...