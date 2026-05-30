Romelu Lukaku ha dichiarato di amare il Napoli e di non aver mai richiesto la cessione. Le sue parole sono state rilasciate a Het Nieuwsblad. Il calciatore, attualmente in forza alla squadra, ha confermato il suo impegno e la volontà di restare. La situazione contrattuale non è stata menzionata, né sono state fornite ulteriori dettagli su eventuali trattative o richieste di trasferimento.

Romelu Lukaku, attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Het Nieuwsblad, sulla situazione con il club di De Laurentiis. “Mi sento sempre più in forma. Abbiamo fatto dei test di sprint di recente, ho raggiunto 35,5 chilometri orari. L’ultima volta che sono stato così veloce è stato anni fa. L’unica cosa che mi manca sono le partite. Ma con la nazionale stiamo facendo tutto il possibile per ritrovare il ritmo. Vengono organizzate partite apposta per me”. C’entra qualcosa il muscolo posteriore della coscia con il suo infortunio? “No, a causa di un tendine vicino all’anca. È successo in precampionato, durante un allenamento con il Napoli contro l’Olympiacos. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku: “Amo Napoli, mai chiesta la cessione”

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