Romelu Lukaku ha confermato di voler restare a Napoli, dichiarando di amare il club. Ha inoltre chiesto scusa a un ex allenatore. La stagione del Napoli è stata caratterizzata da numerosi infortuni che hanno inciso sulle prestazioni della squadra.

In una stagione surreale in cui il Napoli ha visto più l’infermeria che il campo, ci si aspettava il liberi tutti. Antonio Conte ha spiegato le ragioni del suo addio, l’attesissimo duo delle meraviglie belga (Lukaku-De Bruyne) ha giocato la miseria di 6 minuti insieme in tutto il campionato prima di rompersi a vicenda, e il tabellino stagionale di Big Rom recita un malinconico dato: 64 minuti e un gol. Logico, logichissimo pensare a una separazione anticipata a dodici mesi dalla scadenza del contratto. E invece, nel calcio le logiche si ribaltano in un pomeriggio a Monte Carlo. Intercettato a margine del 30° anniversario della P&P Sport Management, Romelu Lukaku ha rilasciato dichiarazioni al Corriere dello Sport che sanno di clamoroso dietrofront. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku: “Resto a Napoli, amo il club”. E chiede scusa a Conte

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