Lukaku sul Napoli | I media italiani hanno esagerato sono infastidito Non ho chiesto la cessione

Romelu Lukaku ha commentato la sua situazione con il Napoli, affermando di essere ancora un giocatore del club. Ha detto che i media italiani hanno esagerato e che si sente infastidito dalle speculazioni. Lukaku ha precisato di non aver richiesto la cessione e che non ci sono problemi nella sua testa riguardo al suo ruolo con il Napoli.

Lukaku ha parlato della sua situazione con il Napoli: "Non ci sono problemi, nella mia mente sono un giocatore del Napoli. Non sono venuto in Belgio in vacanza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le parole di Romelu #Lukaku sul suo periodo in Belgio e sul rapporto con il Napoli #SscNapoli #Lukaku #Belgium x.com

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