Domani sera il Parco dei Principi ospiterà la semifinale di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco. L’allenatore del PSG ha dichiarato che la sua squadra si considera la migliore, preparando una sfida importante contro la formazione tedesca. La partita rappresenta un passaggio cruciale nel percorso verso la finale, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo le proprie forze.

? Cosa sapere Luis Enrique sfida il Bayern nella semifinale di Champions League domani al Parco dei Principi.. Il tecnico parigino punta sulla qualità del gruppo per battere la regolarità dei tedeschi.. In vista della semifinale di Champions League prevista per domani sera al Parco dei Principi, Luis Enrique lancia un messaggio di estrema fiducia al suo PSG prima del confronto diretto contro il Bayern. Il tecnico spagnolo non sottovaluta la sfida imminente, pur riconoscendo che la formazione bavarese vanta una maggiore regolarità avendo subito solo due sconfitte finora. Tuttavia, la convinzione del mister parigino risiede nel valore intrinseco del gruppo: secondo le sue parole, nonostante i numeri degli avversari, non esiste una squadra migliore della loro per ciò che è stato dimostrato sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PSG, Luis Enrique sfida il Bayern: “Siamo la squadra migliore

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