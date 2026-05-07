Lezioni Champions | è la bellezza del Psg di Luis Enrique

Il Psg di Luis Enrique si prepara a sfidare l'Arsenal dopo aver messo in mostra un calcio più offensivo e organizzato. Il tecnico spagnolo ha rivitalizzato la squadra, che sembra aver ritrovato una nuova fiducia e compattezza. La sfida di Champions League rappresenta un banco di prova importante, con il Psg che punta a confermare i miglioramenti e a mostrare una fase offensiva più efficace rispetto al passato.

Le finali già vinte sono sempre quelle più rischiose, ma non è facile dopo Monaco ingigantire le probabilità dell’Arsenal nella sfida di Budapest. Il Psg sembra decisamente più forte degli inglesi come alla lunga s’è dimostrato più forte del Bayern, più squadra, con individualità superiori e Luis Enrique che ha stravinto il duello in panchina contro Kompany. In questo stadio il Psg aveva annichilito l’Inter ancora euforica per il successo con il Barcellona. Ancora a Monaco ha conquistato la quinta finale internazionale consecutiva: Champions, Mondiale per Club, Supercoppa europea, Intercontinentale e di nuovo Champions. Fin qui tutte vinte tranne quella americana d’estate, contro il Chelsea pragmatico e vincente di Maresca ma andato presto in tilt.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Así juega el PSG de Luis Enrique en 2026

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