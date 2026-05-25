VIDEO | Carlo Calenda | Schlein o Meloni? Nessuna delle due è tutta una finta Sono influencer
In un video, Carlo Calenda ha commentato le leader politiche, affermando che né Elly Schlein né Giorgia Meloni rappresentano realmente il cambiamento, definendole influencer. Calenda, noto per il suo orientamento moderato e riformista, si rivolge sia alle aree più moderate del centrosinistra che a quelle del centrodestra. Le sue dichiarazioni sono state diffuse sui social e hanno suscitato discussioni tra gli osservatori politici.
Carlo Calenda piace alle aree più moderate e riformiste del centrosinistra, ma anche a quelle più moderate del centrodestra. Allora al podcast “RomaToday Incontra” gli abbiamo chiesto da che parte di sentirebbe di stare. Schlein o Meloni?Ecco la sua risposta. Riprese e montaggio di Maria Vera. 🔗 Leggi su Romatoday.it
CALENDA VS SCHLEIN: MANCA DI LEADERSHIP. INADEGUATA A GUIDARE IL PAESE
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Temi più discussi: Meloni e soci ora s’indignano. Le opposizioni: Ipocriti; Ministri, leader politici, premi Nobel al Festival dell’Economia di Trento 2026; Sondaggio Tg La7, voto oggi Meloni-Schlein-Conte: cambia tutto per elezioni; Sondaggi politici: testa a testa tra centrodestra e centrosinistra.
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