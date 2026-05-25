VIDEO | Carlo Calenda | Schlein o Meloni? Nessuna delle due è tutta una finta Sono influencer

Notizia in breve

In un video, Carlo Calenda ha commentato le leader politiche, affermando che né Elly Schlein né Giorgia Meloni rappresentano realmente il cambiamento, definendole influencer. Calenda, noto per il suo orientamento moderato e riformista, si rivolge sia alle aree più moderate del centrosinistra che a quelle del centrodestra. Le sue dichiarazioni sono state diffuse sui social e hanno suscitato discussioni tra gli osservatori politici.