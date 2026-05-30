Durante la notte, l'Ucraina ha condotto attacchi con droni contro impianti petroliferi e infrastrutture energetiche situate in varie regioni della Russia. Questi attacchi sono stati coordinati e mirati a colpire le strutture di produzione e distribuzione di energia nel paese. La risposta delle forze russe ha visto un avanzamento delle truppe in alcuni territori.

L'Ucraina ha lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni durante la notte. L'attacco più significativo ha colpito Taganrog, nell'oblast' di Rostov, dove è scoppiato un grave incendio nel porto dopo che i droni hanno colpito una petroliera, un serbatoio di carburante e un edificio amministrativo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti. Il governatore di Rostov, Yury Slyusar, ha confermato: "Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite quando un drone ha colpito un'abitazione privata. I medici stanno prestando assistenza e facendo tutto il necessario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Ucraina colpisce impianti petroliferi in Russia. L'esercito del Cremlino avanza di nuovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta

Notizie e thread social correlati

Ucraina: raid di Kiev in profondità, colpiti terminal petroliferi e impianti industriali russi. Come cambia la guerraLe forze ucraine hanno lanciato un attacco che ha raggiunto terminal petroliferi e impianti industriali situati in territorio russo.

Mosca a secco, la nuova strategia ucraina colpisce il cuore del CremlinoNegli ultimi tempi, le forze ucraine hanno adottato una nuova strategia che sta colpendo direttamente il centro delle operazioni militari del...

Temi più discussi: Attacchi ucraini colpiscono impianti energetici e industriali in Russia; L’Ucraina colpisce un impianto chimico russo; La guerra dell'Ucraina contro la Russia diventa sistemica: colpisce l’energia, attraversa i cieli e sfiora i Paesi dell’Alleanza Atlantica; Kiev colpisce fabbrica russa a 1.700 chilometri dal confine, Mosca pronta al maxi-attacco.

L'Ucraina colpisce duramente la Russia con nuovi attacchi su basi aeree e raffinerie di petrolio durante la notte reddit

Mosca bombarda l'Ucraina, Kiev colpisce impianti petroliferi russiNelle prime ore di sabato, droni hanno colpito la raffineria di Novokuybyshevsk, nella regione russa di Samara, innescando un vasto incendio visibile nei video diffusi sui social network. Gli abitanti ... it.euronews.com

Ucraina, Putin non si ferma: nuovo attacco russo con droni nella regione di Odessa. Colpiti gli impianti energeticiNon s’arresta la guerra in Ucraina. Dopo che ieri alcuni droni russi hanno sconfinato in Lettonia ed Estonia, questa notte Putin è tornato ad attaccare nella regione di Odessa. I droni hanno preso di ... affaritaliani.it