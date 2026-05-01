Mosca a secco la nuova strategia ucraina colpisce il cuore del Cremlino

Negli ultimi tempi, le forze ucraine hanno adottato una nuova strategia che sta colpendo direttamente il centro delle operazioni militari del Cremlino. La guerra in Ucraina, ormai in corso da cinque anni, si sta evolvendo, lasciando alle spalle le battaglie classiche tra grandi mezzi corazzati e spostando l’attenzione su modalità di combattimento più sofisticate e meno visibili. Questa trasformazione sta modificando il modo in cui si svolge il conflitto.

Il panorama della guerra in Ucraina, giunta ormai al suo quinto anno di operazioni su vasta scala, sta subendo una mutazione genetica profonda che allontana il conflitto dalle immagini novecentesche dei grandi scontri tra mezzi corazzati. Al primo maggio 2026, lo scenario che si presenta agli analisti internazionali non è più soltanto una sfida di resistenza tra fanterie, ma una complessa partita industriale e tecnologica combattuta su un terreno che fonde l’informatica avanzata con la logistica pesante. Kiev ha compreso che per bilanciare la sproporzione numerica russa deve colpire i centri nevralgici che permettono alla macchina bellica di Putin di muoversi, trasformando l’energia e l’automazione nelle nuove linee del fronte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mosca a secco, la nuova strategia ucraina colpisce il cuore del Cremlino Mosca sotto attacco: l’Ucraina colpisce la capitale russa, Putin verso la resa Notizie correlate Ucraina: il Cremlino dialoga solo con Parigi, isolamento diplomatico e nuove strategie per Mosca.Il Cremlino ha comunicato di essere in contatto con Parigi, attraverso cannali diretti, in merito alla crisi ucraina. Dall’Ucraina a Prigozhin. Chi è l’ufficiale del Gru colpito nel cuore di MoscaMentre si cerca ancora di capire quale sia la matrice dietro l’azione (con le ipotesi che spaziano dalla responsabilità ucraina alla “pista... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Papa Leone XIV uccide una mosca, il gesto inaspettato durante la visita in Guinea. Quando ti rendi conto che l'estate si avvicina; Colpo di coda invernale sull’Europa orientale: neve a Mosca e freddo tardivo. Mosca a secco, la nuova strategia ucraina colpisce il cuore del CremlinoIl panorama della guerra in Ucraina, giunta ormai al suo quinto anno di operazioni su vasta scala, sta subendo una mutazione genetica profonda che allontana ... thesocialpost.it La Russia a secco di benzina e di soluzioniIl Servizio di intelligence estero russo, Svr, ha pubblicato un comunicato in cui sostiene di aver smascherato un’operazione del ministero della Difesa ucraino in coordinamento con i servizi segreti ... ilfoglio.it LA PAROLA OGNI GIORNO | Commento al Vangelo (Rito Ambrosiano) Davide Mosca, scrittore e docente, commenta il Vangelo del giorno - Venerdì della IV settimana di Pasqua - facebook.com facebook «Lasciate che dica una cosa su cui, penso, tutti noi qui concordiamo: non si può tornare al “business as usual” con la Russia, nemmeno dopo che Mosca avrà concluso la sua guerra in Ucraina». (Kaja Kallas) x.com