Ucraina | raid di Kiev in profondità colpiti terminal petroliferi e impianti industriali russi Come cambia la guerra
Le forze ucraine hanno lanciato un attacco che ha raggiunto terminal petroliferi e impianti industriali situati in territorio russo. Il raid si è verificato in una regione oltre i confini ucraini, colpendo infrastrutture strategiche e causando danni visibili agli impianti. La notizia arriva dopo una serie di operazioni militari che spostano il conflitto più in profondità nel territorio avversario.
L’Ucraina continua a spingere la guerra sempre più in profondità nel territorio russo. Nelle ultime ore droni di Kiev hanno colpito infrastrutture energetiche e industriali considerate strategiche per Mosca, provocando incendi in un importante deposito petrolifero e in un terminal sul Mar Nero, oltre a danni a un impianto chimico nella regione di Perm, a circa 1.700 chilometri dal confine ucraino. Secondo quanto riferito da fonti russe e rilanciato dai media ucraini, gli attacchi hanno preso di mira il terminal petrolifero di Sheskharis a Novorossijsk, uno snodo fondamentale per l’export energetico russo. Il sindaco della città, Andrey Kravchenko, ha confermato almeno uno degli incendi sviluppatisi dopo il raid. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ukraine Life in Kiev. March 1, 2026. The Streets of Kiev, Ukraine. Streets Scenes.
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