L' Ucraina celebra i nazisti Eppure la vogliono nella Ue
Un'unità militare ucraina è stata intitolata agli “eroi dell’UPA”, organizzazione coinvolta in un massacro di oltre 100 persone. Zelensky ha partecipato all’intitolazione. L’UPA è accusata di aver commesso crimini durante la Seconda guerra mondiale. Non ci sono dichiarazioni ufficiali che condannino o giustifichino l’atto. La decisione ha suscitato critiche e polemiche a livello internazionale. L’Ucraina vuole entrare nell’Unione Europea nonostante la questione.
Volodymyr Zelensky intitola un’unità militare agli «eroi dell’Upa», organizzazione accusata del massacro di oltre 100.000 polacchi durante la Seconda guerra mondiale. Pure l’europeista Donald Tusk sbotta: «È preoccupante». In guerra tutto è permesso? Quasi. A Volodymyr Zelensky, ad esempio, qualche paletto ieri lo ha messo Donald Tusk, strenuo sostenitore della causa ucraina - più per odio della Russia che per amore dell’Ucraina - ma piccato per l’ultimo omaggio reso dal presidente, con un decreto che reca la data del 27 maggio, al controverso passato del suo Paese: attribuire il titolo onorifico di «Eroi dell’Upa» al Centro operazioni speciali Nord, un’unità d’élite delle forze armate in trincea contro le truppe di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Laverita.info
L'UCRAINA È UN PAESE NAZISTA! : La verità che ignorano in molti, ANALISI con ANNA ZAFESOVA
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