Notizia in breve

Un'unità militare ucraina è stata intitolata agli “eroi dell’UPA”, organizzazione coinvolta in un massacro di oltre 100 persone. Zelensky ha partecipato all’intitolazione. L’UPA è accusata di aver commesso crimini durante la Seconda guerra mondiale. Non ci sono dichiarazioni ufficiali che condannino o giustifichino l’atto. La decisione ha suscitato critiche e polemiche a livello internazionale. L’Ucraina vuole entrare nell’Unione Europea nonostante la questione.