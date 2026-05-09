A Mosca, sulla Piazza Rossa, si sono svolte celebrazioni in forma ridotta per la ricorrenza della vittoria contro il nazismo. La cerimonia ha coinvolto sostenitori del presidente, che hanno manifestato il loro orgoglio, anche se in modo più contenuto rispetto agli anni passati. La commemorazione si concentrava sull’evento storico, senza riferimenti a sviluppi recenti o a ruoli specifici di altri paesi nel conflitto.

I cuori dei putiniani doc battono idealmente, a Mosca, sulla Piazza Rossa, per celebrare, sia pure in forma più ridotta del solito, la Grande Vittoria patriottica contro il nazismo. Quanti di loro vedono nel Piccolo Zar (Putin) la reincarnazione del Piccolo Padre (Stalin) farebbero bene a prendersi una pausa di riflessione, perché la celebrazione del 9 maggio ha sfrattato dalla Piazza Rossa quella storica del 7 novembre quando, a Mosca, si celebrava in presenza dei leader comunisti di tutto il mondo, la Rivoluzione d’Ottobre. Quell’evento, che è stato la grande chimera della sinistra nel secolo scorso, oggi è sparito dal calendario di Vladimir Putin: come se un Pontefice avesse abolito il Natale.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Putin celebra la Grande Vittoria contro i nazisti, ma la deve all’America

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