Servizi nido e centri estivi | online le graduatorie di ammissione per le famiglie

Da oggi sono disponibili online le graduatorie di ammissione per i servizi nido e i centri estivi materna comunali per la stagione estiva 2026. Le famiglie interessate possono consultarle fino a venerdì 22 maggio. Le graduatorie riguardano le iscrizioni ai servizi ricreativi estivi e ai nidi comunali. La consultazione può essere effettuata tramite il sito ufficiale del Comune. Non sono state comunicate modifiche alle modalità di accesso o ai criteri di ammissione rispetto agli anni precedenti.

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Da oggi, venerdì, sono online le graduatorie di ammissione ai servizi estivi nido e ai centri ricreativi estivi materna (crem) comunali per l’estate 2026, consultabili fino a venerdì 22 maggio. Le famiglie, entro quella data, dovranno accettare o rinunciare ai turni a loro assegnati. Sulla base. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mayor announces new investments for Seattle families Sullo stesso argomento Bologna: nuovi centri estivi e bonus per le famiglie, ecco le dateIl Comune di Bologna ha strutturato un piano di servizi estivi per il 2026 che punta a potenziare l’offerta per le famiglie, estendendo i soggiorni... Centri estivi: scatta la nuova gestione per le famiglie?? Cosa sapere Aperte le domande per i centri estivi comunali con scadenza fissata al 15 maggio. Asili nido, aiuti post-parto, attività culturali: se nelle province più ricche d'Italia i servizi per i figli non mancano, e le famiglie li considerano fondamentali, la fatica è riuscire a usufruirne. Un'indagine promossa dalla Fondazione Cariplo. Leggi l'articolo di Massim x.com Asilo nido a casa vs centri. Prospettiva e consigli necessari! reddit Da oggi al 22 maggio sono online le graduatorie di ammissione ai servizi estivi nido e ai CremDa oggi sono online le graduatorie di ammissione ai servizi estivi nido e ai centri ricreativi estivi materna (Crem) comunali per l’estate 2026, consultabili fino a venerdì 22 maggio. Le famiglie ... ravennawebtv.it Territori in Bilico – Asili nido, tra Nord e Sud resta divario che inizia dalla cullaC’è un dato che, letto da solo, racconta un’Italia che finalmente prova a mettersi al passo con l’Europa: i posti disponibili negli asili nido e nei servizi per la prima infanzia hanno raggiunto quota ... ntr24.tv