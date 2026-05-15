Servizi nido e centri estivi | online le graduatorie di ammissione per le famiglie
Da oggi sono disponibili online le graduatorie di ammissione per i servizi nido e i centri estivi materna comunali per la stagione estiva 2026. Le famiglie interessate possono consultarle fino a venerdì 22 maggio. Le graduatorie riguardano le iscrizioni ai servizi ricreativi estivi e ai nidi comunali. La consultazione può essere effettuata tramite il sito ufficiale del Comune. Non sono state comunicate modifiche alle modalità di accesso o ai criteri di ammissione rispetto agli anni precedenti.
Da oggi, venerdì, sono online le graduatorie di ammissione ai servizi estivi nido e ai centri ricreativi estivi materna (crem) comunali per l’estate 2026, consultabili fino a venerdì 22 maggio. Le famiglie, entro quella data, dovranno accettare o rinunciare ai turni a loro assegnati. Sulla base. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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