Luci sulla sclerosi multipla Convegno su diagnosi e cura

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è concluso un convegno dedicato alla diagnosi e alle terapie della sclerosi multipla, incentrato sulle nuove indicazioni della ricerca scientifica. L’evento ha riunito specialisti per discutere delle recenti scoperte e delle metodologie diagnostiche aggiornate. La giornata ha visto interventi e presentazioni su strategie terapeutiche e innovazioni nel trattamento, con un focus sulle ultime evidenze scientifiche. La conferenza ha chiuso una settimana di approfondimenti sulla malattia, coinvolgendo professionisti e pubblico.

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‘Diagnosi e cura nella sclerosi multipla alla luce delle nuove indicazioni della ricerca scientifica’, è il titolo dell’appuntamento che conclude la settimana di informazione sulla malattia. Appuntamento dalle ore 9 alle 12.30 di oggi nella sala consiliare del Comune di Massa, che ha patrocinato il convegno organizzato dalla sezione di Massa-Carrara dell’Associazione italiana sclerosi multipla. Ai saluti istituzionali del sindaco Francesco Persiani, dell’assessore alle politiche sociali Francesco Mangiaracina e della presidente della sezione apuana Aism Alida Vatteroni, segue l’intervento del dottor Tommaso Manacorda, responsabile ricercatore dell’osservatorio politiche, servizi e diritti sulla sclerosi multipla e patologie correlate, che ha come tema l’agenda 2030. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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