Sclerosi multipla e malattie autoimmuni | a Ravenna un convegno tra esperti su trattamenti e ricerca

Il 28 maggio 2026 si terrà a Ravenna un convegno dedicato a sclerosi multipla e malattie autoimmuni, presso la sala Nullo Baldini del Palazzo della Provincia. L’evento riunirà esperti del settore per discutere di trattamenti e di aggiornamenti sulla ricerca in questi ambiti. La giornata intende favorire la condivisione di conoscenze tra professionisti e approfondire le ultime novità scientifiche.

Una importante iniziativa di condivisione e formazione medica in tema di sclerosi multipla e malattie autoimmuni si terrà in data 28 maggio 2026, alla sala Nullo Baldini situata all’interno del Palazzo della Provincia di Ravenna. Il convegno vede come responsabili scientifici la dottoressa Maria.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un convegno su malattie rare e ricerca Ricerca sulla sclerosi multipla, il 7 e l'8 marzo anche a Palermo torna GardensiaPromossa da AISM, Gardensia si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di un’iniziativa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sclerosi multipla e microbiota orale: saliva e batteri della bocca possono segnalare malattia; Malattie dello spettro della neuromielite ottica, il dott. Gastaldi: Cugine della sclerosi multipla ma diverse; Ema. Via libera a 5 nuovi farmaci. Tra questi una terapia genica per l'atrofia muscolare spinale e un trattamento per la sclerosi multipla; Sclerosi multipla recidivante: fenebrutinib riduce gli episodi di ricaduta nella malattia. Sclerosi multipla, un nuovo farmaco riduce ricadute e infiammazioneRidurre le ricadute, rallentare la progressione della disabilità e, possibilmente, guadagnare anni di vita senza sintomi. È questo l’obiettivo delle terapie per la sclerosi multipla, una malattia cron ... repubblica.it Malattie dello spettro della neuromielite ottica, il dott. Gastaldi: «Cugine della sclerosi multipla ma diverse»Malattie dello spettro della neuromielite ottica: intervista al dott. Gastaldi su condizioni rare spesso confuse con la sclerosi multipla ... ok-salute.it Prendersi cura di sé può partire anche da un respiro. Su Cleo arriva Yoga senza Frontiere, un nuovo progetto dedicato allo yoga e al benessere nella vita con la sclerosi multipla. Attraverso 5 video, il progetto esplora pratiche come il Kundalini Yoga e lo - facebook.com facebook