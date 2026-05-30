Enel ha effettuato un intervento di potenziamento della rete elettrica all’Argentario, installando nuove cabine e rafforzando le dorsali elettriche. Sono stati utilizzati anche interventi tramite elicottero per il trasporto e la posa delle infrastrutture. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità dell’erogazione energetica nella zona, con lavori che riguardano principalmente le reti di distribuzione. L’intervento si inserisce in un piano di aggiornamento della rete elettrica in vista della stagione estiva.

MONTE ARGENTARIO Nuovi investimento di Enel all’Argentario con cabine innovative e dorsali elettriche anche in elicottero. Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico dell’Argentario. All’inizio della stagione estiva, infatti, l’azienda elettrica ha messo a terra altri importanti investimenti a Porto Santo Stefano, a Orbetello e sul Monte Argentario, nell’ambito del piano di restyling e innovazione della rete elettrica della Costa d’Argento. Con l’estate iniziata e i primi black out arrivati sul territorio, segnalati... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luce per l’estate all’Argentario. Enel potenzia la rete elettrica

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