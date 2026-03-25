Enel potenzia la rete | proteste per i distacchi

Nelle ultime due settimane, i residenti e le attività commerciali di Ponterosso hanno subito tre interruzioni dell’erogazione elettrica, tutte decise da E-Distribuzione. Le sospensioni avvengono con poche ore di intervallo, generando malcontento tra chi vive e lavora nella zona. La situazione ha portato a proteste e richieste di chiarimenti da parte della comunità locale.

Mugugni tra gli abitanti e le attività di Ponterosso per la terza sospensione della corrente disposta nell’arco di dieci giorni da E-Distribuzione. Le lamentele non sono legate all’intervento in sé, in agenda venerdì 27 nell’ambito del potenziamento del sistema elettrico, bensì per il fatto che le due precedenti sospensioni del 16 e 20 marzo, entrambe per otto ore, in realtà non si sono verificate in una delle zone indicate. Si tratta di via Aurelia nord, dove le attività erano rimaste chiuse proprio perché consideravano inutile restare in attività. Invece, sempre secondo quanto riportano i residenti, dal civico 216 al 224 la luce non è mai andata via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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