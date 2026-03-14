Assisi Enel rinnova la rete elettrica | investimento da 500mila euro

A Assisi, Enel ha avviato un intervento di rinnovo della rete elettrica con un investimento di 500mila euro. Il progetto, iniziato all’inizio del 2026, coinvolge la realizzazione di circa 2,5 chilometri di nuova infrastruttura. L’intervento è stato pianificato e condiviso durante un incontro tra i rappresentanti dell’azienda e del Comune.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 2,5 km di nuova rete completamente interrata, con particolare riferimento all’area di Santa Maria degli Angeli Enel rinnova la rete elettrica di Assisi con un investimento di 500mila euro. Il piano, che ha preso il via con l’inizio del 2026, è stato condiviso in un incontro tecnico tra l’azienda e i rappresentanti del Comune di Assisi e prevede la realizzazione di circa 2,5 chilometri di nuova rete elettrica completamente interrata, con particolare riferimento all’area di Santa Maria degli Angeli, nella porzione compresa tra via Cimabue, via Becchetti, via del Risorgimento, via della Repubblica, via Aldo Moro e limitrofe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Enel si appresta a realizzare interventi per 800mila euro di investimento sulla rete elettrica di Narni'Ringraziamo E-Distribuzione – ha dichiarato il Sindaco Lorenzo Lucarelli -, per questo importante investimento che rafforza in modo concreto la... Rete elettrica, investimento da un milioneInizierà lunedì un importante intervento di rinnovo sulla rete elettrica che interesserà i territori dei comuni appenninici di Montecreto e di Lama... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Assisi Enel rinnova la rete elettrica... L'Enel rinnova la rete elettrica nel territorio di Assisi(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha avviato una serie di importanti interventi sul territorio comunale ... msn.com Assisi, Enel rinnova la rete elettricaNewTuscia – ASSISI – Assisi, terra di luce celeste, fede e speranza, brilla anche per la luce terrena: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensi ... newtuscia.it