Gli street tutor, figure di supporto alle forze dell’ordine nella gestione della movida, potrebbero tornare in città se la Regione rifinanzierà il progetto. La decisione arriva dopo un periodo in cui sono stati impiegati per contenere comportamenti molesti e garantire la sicurezza pubblica. La Regione ha annunciato la disponibilità a rivedere il finanziamento, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sulla ripresa delle attività.

Nella lotta alla movida ‘molesta’, un ruolo fondamentale a Cesena lo hanno avuto gli street tutor, figure d’ausilio alle forze dell’ordine. Non sono agenti di polizia e non hanno funzioni repressive, ma affiancano le forze dell’ordine per monitorare la movida e gli spazi pubblici. Ma che fine hanno fatto? "Dal 4 ottobre al 31 dicembre 2025 – spiega l’assessore Lorenzo Plumari - è stato attivo in centro storico il servizio degli street tutor, figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Gli street tutor rappresentano un’integrazione e un supporto all’attività della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine che, insieme, presidiano tutto il territorio comunale in assoluta collaborazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla movida ’molesta’: "Ok al ritorno degli street tutor se la Regione rifinanzierà il progetto"

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