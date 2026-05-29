Mercoledì sera sono entrate in servizio le nuove unità di Italpol incaricate di potenziare i controlli durante la movida estiva a Modena. Le squadre, impiegate come street tutor, svolgeranno attività di vigilanza e prevenzione nelle aree frequentate dai giovani. Sono stati intensificati i controlli per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica nelle zone di maggiore aggregazione. Le unità operative sono operative dalle prime ore della sera.

Hanno preso servizio, mercoledì sera, le unità operative della ditta Italpol alla quale è stata affidata l’attività di street tutor a Modena per la stagione estiva. Previsto – fa sapere il Comune – anche un potenziamento del piano, proprio in vista della movida estiva: non più solo fine settimana, gli street tutor saranno infatti nelle strade del centro storico anche in altre serate che verranno valutate man mano secondo le esigenze, in numero superiore (si passa da sei a otto operatori, numero che può essere incrementato laddove si renda necessario) e per turni da cinque ore l’uno, contro le quattro del piano precedente. Gli operatori si presentano in divisa, forniti di radio auricolare per essere in collegamento tra loro e di veicolo di servizio disponibile al bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Street tutor, servizio potenziato. Più controlli per la movida estiva

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