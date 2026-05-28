Sicurezza e movida riparte il servizio estivo degli street tutor

Da modenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le unità operative della ditta Italpol hanno iniziato il servizio di street tutor a Modena mercoledì 27 maggio. Il servizio, che si occupa di sicurezza durante la movida estiva, è stato riattivato per questa stagione. Le unità sono state incaricate di monitorare le aree pubbliche e di intervenire in caso di necessità nelle zone di maggiore afflusso. Il servizio si svolge nelle ore serali e notturne, come previsto dal piano di sicurezza estivo.

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Hanno preso servizio ieri sera, mercoledì 27 maggio, le unità operative della ditta Italpol alla quale è stata affidata l’attività di Street tutor a Modena per la stagione estiva. Previsto anche un potenziamento del piano, proprio in vista della movida estiva: non più solo fine settimana, gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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