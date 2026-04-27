Pacifico nuovo attacco Usa contro sospetta nave accusata di trasportare droga

Le forze armate statunitensi hanno condotto un attacco aereo su una nave nell’Oceano Pacifico orientale, ritenuta coinvolta nel trasporto di droga. Secondo quanto comunicato dallo United States Southern Command, l’azione ha provocato la morte di tre persone a bordo. Al momento, non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla posizione esatta della nave o sulle circostanze che hanno portato all’intervento militare.

(LaPresse) – Un attacco aereo condotto dalle forze armate statunitensi contro una imbarcazione accusata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale ha causato la morte di tre persone, come riportato dallo United States Southern Command. La campagna, iniziata a settembre sotto l’amministrazione di Donald Trump, ha visto la distruzione di numerosi presunti vascelli dei trafficanti, ma senza che siano stati forniti prove dirette sul trasporto di stupefacenti. In un video diffuso sui social, si mostra l’esplosione di un’imbarcazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pacifico, nuovo attacco Usa contro sospetta nave accusata di trasportare droga Notizie correlate Usa, attacco violento contro una nave della droga: due mortiIl Pacifico torna a essere teatro di una guerra silenziosa e letale contro le rotte del narcotraffico internazionale. Attacco Usa nell'Oceano Pacifico, colpita una barca sospettata di traffico di droga(LaPresse) L’esercito degli Stati Uniti ha effettuato un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pacifico, nuovo attacco Usa contro sospetta nave accusata di trasporta droga; Usa attaccano una nave sospetta di narcotraffico nel Pacifico: due morti; Pacifico, nuovo attacco Usa contro presunta barca di narcos: il video; Usa, ancora un attacco contro un'imbarcazione sospettata di traffico di droga. Pacifico, nuovo attacco Usa contro sospetta nave accusata di trasporta droga(LaPresse) - Un attacco aereo condotto dalle forze armate statunitensi contro una imbarcazione accusata di trasportare droga nell'Oceano ... stream24.ilsole24ore.com Usa, ancora un attacco contro un'imbarcazione sospettata di traffico di droga(LaPresse) Nuovo attacco degli Stati Uniti nel Pacifico orientale contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga. Un video diffuso sui ... stream24.ilsole24ore.com Pacifico, nuovo attacco Usa contro presunta barca di narcos: il video x.com The Thin Red Line (1998) – Terrence Malick La guerra nel Pacifico vista come un flusso di pensieri. Non c’è una trama lineare, ma voci, immagini, natura che osserva gli uomini distruggersi. Malick non racconta la battaglia, racconta cosa succede dentro chi - facebook.com facebook