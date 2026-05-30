Lotta al granchio blu nasce maxi culla per le vongole Solo così riescono a crescere

Notizia in breve

Una nuova iniziativa per contrastare il granchio blu prevede la creazione di una grande culla per le vongole. La strategia mira a favorire la crescita delle mollusche, che vengono minacciate dalla presenza del granchio. La biologa e direttore tecnico di una società di Goro, ha spiegato che questa soluzione è l’unico modo per garantire lo sviluppo delle vongole. La società è stata fondata con il marito e si occupa di progetti legati all’ambiente marino.