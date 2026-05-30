Lotta al granchio blu nasce maxi culla per le vongole Solo così riescono a crescere
Una nuova iniziativa per contrastare il granchio blu prevede la creazione di una grande culla per le vongole. La strategia mira a favorire la crescita delle mollusche, che vengono minacciate dalla presenza del granchio. La biologa e direttore tecnico di una società di Goro, ha spiegato che questa soluzione è l’unico modo per garantire lo sviluppo delle vongole. La società è stata fondata con il marito e si occupa di progetti legati all’ambiente marino.
Goro (Ferrara), 30 maggio 2026 – Si chiama Paola Landri, biologa, nata a Grado. E’ lei il direttore tecnico della società Delta futuro, società che ha fondato con il marito Gianluigi Lago. “Siamo nel settore da 30 anni, produciamo seme di vongola e d’ostrica. Abitiamo a Chioggia, il mare nella nostra carta d’identità”. Sono loro ad aver realizzato quella maxi culla per le vongole, quasi 10 ettari. Acqua e vasche dove i molluschi crescono, fino a diventare belli grandi. Dopo mesi in ‘culla’ le vongole vanno nei ricinti nella Sacca. Poi da lì finiscono nella Sacca dove affrontano, negli allevamenti, l’ultima fase della produzione. “In questo modo contribuiamo a salvare le vongole dal granchio blu ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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