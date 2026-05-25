I recinti anti granchio blu usati per proteggere le vongole sono stati tagliati, secondo quanto riferito da operatori del settore. Si sospetta che siano stati violati da ladri di molluschi, che hanno rimosso le reti per trafugare le vongole. La scoperta è stata fatta in un'area di pesca nel ferrarese. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e verificare eventuali danni alle attività di pesca locali.

Goro (Ferrara), 25 maggio 2026 – “E’ come un cassetto, un ricco cassetto sul fondale. Basta infilarci le mani per fare in poco tempo un raccolto molto abbondante, un bel bottino”, il ‘cassetto’ del quale parla Alvaro Mari, direttore del comparto marittimo del Corpo vigili giurati di Firenze – divise e pattuglie, barche, radar e occhi aperti 24 ore su 24 sulla sacca di Goro – sono gli allevamenti di vongole. Dopo la mazzata inferta dal granchio blu – un destro sinistro che avrebbe mandato al tappeto un gigante – i pescatori si sono organizzati. E, sacrifici e lavoro, hanno piazzato i recinti, concentrati in uno spazio con il fondale basso. “In poco tempo da una decina di allevamenti siamo arrivati ad oltre 120 recinti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vongole, tagliati i recinti anti granchio blu: “In azione i ladri di molluschi”

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