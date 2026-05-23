Strappiamo le vongole alle tenaglie del granchio blu Ecco la prima maxi culla d’Europa

Notizia in breve

In Italia è stata inaugurata la prima maxi culla d’Europa, una struttura progettata per accogliere i neonati prematuri. Si trova in un reparto di pediatria e riproduce le condizioni dell’utero materno, offrendo un ambiente controllato. La culla è stata realizzata per garantire assistenza ai bambini nati prima del termine, migliorando le possibilità di sopravvivenza e sviluppo. La struttura è dotata di tecnologie avanzate per mantenere temperatura, umidità e stimoli adeguati. La sua installazione rappresenta un passo avanti nel trattamento dei neonati prematuri.