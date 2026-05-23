Strappiamo le vongole alle tenaglie del granchio blu Ecco la prima maxi culla d’Europa
In Italia è stata inaugurata la prima maxi culla d’Europa, una struttura progettata per accogliere i neonati prematuri. Si trova in un reparto di pediatria e riproduce le condizioni dell’utero materno, offrendo un ambiente controllato. La culla è stata realizzata per garantire assistenza ai bambini nati prima del termine, migliorando le possibilità di sopravvivenza e sviluppo. La struttura è dotata di tecnologie avanzate per mantenere temperatura, umidità e stimoli adeguati. La sua installazione rappresenta un passo avanti nel trattamento dei neonati prematuri.
Goro (Ferrara), 23 maggio 2026 – Le vediamo nei reparti di pediatria, ultima spiaggia per i bambini nati prematuri, culle termiche che ricreano l’ambiente da dove sono usciti, il ventre della madre. E l’ultima spiaggia per le vongole è quella maxi incubatrice di dieci ettari, bacino d’acqua che ospiterà le vongole appena nate, per farle crescere e soprattutto strapparle alle tenaglie del granchio blu. E’ quell’impianto unico in Europa. Ieri il taglio del nastro a Goro, il paese devastato dall’alieno venuto dall’America. La società agricola Delta futuro, con sede a Goro, ha inaugurato il primo schiuditoio – questo il termine tecnico – di vongole veraci a livello europeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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