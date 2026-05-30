losquash che conta fa tappa in calabria

Fino al 31 maggio, lo Scorpion Health Club in Calabria ospita più di 100 atleti che competono per quattro titoli nazionali nel squash. La manifestazione coinvolge partecipanti provenienti da diverse regioni e si svolge all’interno della struttura locale. L’evento è dedicato alle gare individuali e si svolge secondo il calendario stabilito dagli organizzatori.

Fino al 31 maggio lo Scorpion Health Club ospita oltre 100 atleti per l'assegnazione di quattro titoli nazionali. Tra i protagonisti più attesi la campionessa locale Cristina Tartarone. La città di Rende, nel Cosentino, si trasforma per tre giorni nella capitale italiana dello squash. Fino a domani domenica 31 maggio, i campi dello Scorpion Health Club ospitano i Campionati Italiani Assoluti Individuali e di Prima Categoria, sia maschili che femminili. L'evento, tra i più prestigiosi del calendario agonistico nazionale, è organizzato sotto l'egida della Federazione Italiana Gioco Squash (FIGS). Cento atleti a caccia del tricolore Circa 100 i giocatori e le giocatrici provenienti da ogni angolo d'Italia che si stanno dando battahglia per conquistare uno dei quattro titoli nazionali in palio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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