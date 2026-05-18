Domotek Triplete e Promozione | Reggio Calabria ritorna nel Volley che conta

Reggio Calabria torna a far parlare di sé nel mondo della pallavolo, grazie all’ingresso ufficiale della squadra nel circuito nazionale. Dopo un percorso che ha portato alla conquista di un triplete e a una promozione, la formazione calabrese si prepara a confrontarsi con le competizioni di livello superiore. La presenza della squadra nel campionato nazionale segna un passo importante per il volley locale, che ora si affaccia con maggiore visibilità e ambizioni nel panorama sportivo italiano.

La Domotek Reggio Calabria entra ufficialmente nel panorama nazionale con la forza delle grandi storie sportive. La vittoria su Belluno al PalaCalafiore consegna alla squadra la promozione in Serie A2, coronando una stagione che assume i contorni dell’impresa: Coppa Italia, Supercoppa Italiana e ora il salto di categoria. Un triplete che certifica la solidità di un progetto tecnico e societario costruito con metodo, ambizione e continuità. La serata del PalaCalafiore ha restituito l’immagine di una città che si riconosce nella sua squadra. Pubblico numeroso, atmosfera da grandi occasioni, una partita gestita con maturità e lucidità nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Domotek gioia infinita, parla Mister Antonio Polimeni

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