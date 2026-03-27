Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia, ha recentemente pubblicato il suo primo libro intitolato Fuori onda, in cui ripercorre la sua esperienza all’interno del Grande Fratello. La pubblicazione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, suscitando diverse reazioni. Nel frattempo, la madre di Lorenzo Spolverato ha commentato pubblicamente il coinvolgimento della Gatta, definendola un “appiglio erotico e emotivo” nei confronti del figlio.

Shaila Gatta sta facendo molto parlare in questo momento. L'ex velina di Striscia La Notizia ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Fuori onda dove ha raccontato il suo percorso all'interno del Grande fratello. In alcuni passaggi, la donna ha parlato delle sue conoscenze avute all'interno della casa, facendo un paragone tra quella avuta con Javier Martinez e quella con Lorenzo Spolverata. Per quest'ultimo, Shaila Gatta ha usato parole durissime, definendolo un "appiglio erotico ed emotivo". Sempre nel libro, la donna ha accusato il Grande fratello di averla spinta a scegliere il modello milanese quando sono stati mandati in Spagna dove hanno preso parte alla versione spagnola del reality show. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lorenzo Spolverato “appiglio erotico e emotivo”: la madre di lui attacca Shaila Gatta

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