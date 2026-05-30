Si avvicina la finale dei playoff tra Kabel Volley Prato e Firenze Ovest, composta da due partite secche. La sfida decide la promozione in serie B e si svolge senza margine di errore o recupero. Le due squadre si affrontano in un confronto diretto, con tutte le possibilità di qualificazione in palio. La prima gara si gioca in casa di una delle due formazioni, seguita dal ritorno in trasferta.

È tempo di finale play off. Due gare secche, senza possibilità di appello o di errore. Un confronto diretto che vale la promozione in serie B e che vedrà di fronte la Kabel Volley Prato ed il Firenze Ovest. Si inizia domani e si comincia in trasferta, in virtù della migliore posizione pratese al termine della regular season. Si gioca alle 18, alla palestra Duca d’Aosta di Brozzi (arbitri Salvadori e Vagheggini) e sarà senza dubbio una battaglia sportiva. Firenze sta giocando bene. Brillanti, esplosivi e con l’autostima al massimo i ragazzi di coach Latini, soprattutto dopo la vittoria contro i cugini del Firenze Volley. Un doppio 3-0 per l’Ovest che la dice lunga sulle condizioni di forma del gruppo di Brozzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ora della finalissima. La Kabel è pronta

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