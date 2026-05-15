Barbara d'Urso ha annunciato di aver intentato una causa contro Mediaset, accusando l’azienda di averle impedito di tornare in televisione negli ultimi tre anni. Inoltre, ha riferito di aver riscontrato interferenze da parte di alcuni rappresentanti della Rai, che avrebbero ostacolato la sua attività professionale. La questione riguarda anche eventuali blocchi o limitazioni imposte all’interno del settore televisivo, senza specificare ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Barbara d'Urso ha deciso di denunciare Mediaset: da tre anni non le viene concesso di tornare in video e sembra anche che ci siano state interferenze con la Rai. Adesso basta, la conduttrice vuole parlare, ma davanti dei giudici. La sua è stata un'ingiustizia e non ci sta più Dopo 3 anni di silenzioBarbara d’Urso ha detto la parola ‘basta’ed ha deciso di passare all’azione. Ha sporto denuncia contro Mediaset, l’azienda che per 20 anni ha contato su di lei, facendole anche condurre 4 programmi in contemporanea. Poi ad un certo punto, dall’oggi al domani, ha deciso di farla sparire e la conduttrice è tornata in un abisso. Mentre sui social ha continuato a dare compagnia ai suoi followers, con il suo sorriso rassicurante, la tv sembra non avere più spazio per lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barbara d’Urso pronta alla guerra: è giunta l’ora della verità

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