Lotta e batte il Lagaro Ora c’è la finalissima
Nel match valido per la semifinale, la squadra di Casumaro ha battuto quella di Valsetta Lagaro con il punteggio di 3-1. La formazione di Casumaro ha schierato in campo i giocatori Crocco, Simonazzi, Atzeni, Vitali, Calegari, Gabrielli, Innocenti, Lamma, Adeyemi, Romeo e Martini. La partita si è conclusa con la vittoria di Casumaro, che accede così alla finalissima.
Valsetta Lagaro 1 Casumaro 3 VALSETTA LAGARO: Crocco, Simonazzi, Atzeni, Vitali, Calegari, Gabrielli, Innocenti, Lamma, Adeyemi, Romeo, Martini. A disposizione: Lenzi, Magagni, Badiani, Pierucci, Aboutaoufik, Filoni, Serra, Baietti, Natale. All.: Cati. CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Bellodi, Farina, Barbieri, Correggiari, Catozzo, Lodi, Chinappi, Gherlinzoni. A disposizione: Pancaldi, Ceneri, Benini, Nuredini, D’Elia, Cavicchi, Govoni, Pascuccio, Pressato. All.: Rambaldi. Arbitro: Borelli di Parma. Reti: 34’ pt rig. Lodi (C), 5’ st Gherlinzoni (C), 37’ st Pansini (C), 50’ st rig. Romeo (V). IL CASUMARO espugna il campo del Valsetta Lagaro con il punteggio di 1-3 e vola in finale play-off al termine di una gara più combattuta di quanto dica il risultato finale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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