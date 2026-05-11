Lotta e batte il Lagaro Ora c’è la finalissima

Nel match valido per la semifinale, la squadra di Casumaro ha battuto quella di Valsetta Lagaro con il punteggio di 3-1. La formazione di Casumaro ha schierato in campo i giocatori Crocco, Simonazzi, Atzeni, Vitali, Calegari, Gabrielli, Innocenti, Lamma, Adeyemi, Romeo e Martini. La partita si è conclusa con la vittoria di Casumaro, che accede così alla finalissima.

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