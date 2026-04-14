Sono stati aggrediti | la versione del genitore di uno degli aggressori sull’omicidio di Giacomo Bongiorni

Da ilgiornale.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un genitore di uno degli uomini coinvolti in un episodio di violenza ha dichiarato che suo figlio e altri sono stati aggrediti. Si attende ancora l’esito degli esami autoptici che determineranno le cause della morte di Giacomo Bongiorni. La vicenda si svolge in un contesto di tensione e attesa, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Mentre si attendono gli esami dell’autopsia che farà luce definitivamente sulle cause che hanno portato al decesso di Giacomo Bongiorni aggredito all’esterno di un bar di Massa, racconta la sua verità il papà di Alin Eduardu Catarasu, 19 anni, uno dei due maggiorenni arrestati con l’accusa di omicidio volontario in concorso. Il racconto stride con chi in quella piazza c’era davvero, ovvero Gabriele Tognocchi, il cognato del 47enne ucciso, dimesso nelle scorse ore dall’ospedale. La difesa di Gabriel. In un’intervista a La Stampa ha detto la sua verità, quella che gli è stata presumibilmente raccontata dal figlio. “Da quello che sappiamo noi, anche i ragazzi sono stati aggrediti e si sono difesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La logica del branco dietro l’omicidio di Giacomo Bongiorni: gli aggressori si deresponsabilizzano fra loroGiacomo Bongiorni, aggredito a morte per un rimprovero, ha fatto ciò che un adulto dovrebbe fare: definire regole, dare riferimenti comportamentali.

Il padre di uno degli accusati dell’omicidio di Massa: «Sono stati aggrediti, è partita una testata»Alin Eduardo Catarasu, 19 anni, è uno dei cinque indagati per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa.

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