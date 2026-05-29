Latin King Ms Trinitario e Barrio Il fiume carsico della violenza e le nuove leve dei pandilleros

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell’ordine hanno smantellato varie bande criminali, tra cui Latin King, Ms, Trinitario e Barrio, attraverso operazioni che hanno portato alla cattura di numerosi membri e alla scoperta di codici segreti e riti di iniziazione. Sono state identificate anche le aree di influenza di ciascuna banda, mentre sono state sgominare le strutture organizzative e le reti di distribuzione. Questi interventi fanno parte di un’attività di contrasto ai gruppi criminali organizzati, con l’obiettivo di ridurre la presenza e l’attività delle bande sul territorio.

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Le operazioni in serie hanno smantellato bande, svelato codici segreti, cristallizzato riti di iniziazione e mappato zone di influenza. Eppure le bande di latinos continuano a riemergere come un fiume carsico, con esplosioni di violenza che spesso si abbattono su persone che nulla c’entrano con le loro logiche di prevaricazione e crudeltà: basti ricordare la tragedia di Albert Dreni, il ragazzo ucciso a coltellate il 3 luglio 2016 su un tram a Porta Lodovica solo per aver difeso un amico scambiato erroneamente per rivale da mareros della Ms-13. Saranno gli investigatori della Squadra mobile ad accertare se sia pure il caso di Gianluca Ibarra Silvera, ma certamente i segnali fin qui captati lasciano pensare che ci sia una pandilla dietro l’ omicidio della stazione Certosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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