In Lombardia, il settore dell’azzardo ha rappresentato il 19% del Pil, pari a circa 26 miliardi di euro, tra scommesse e giochi online. La spesa pro capite varia notevolmente tra le province montane e quelle urbane. Le app digitali hanno contribuito a un aumento significativo dei ricavi, facilitando l’accesso e l’utilizzo dei giochi d’azzardo. Le statistiche indicano una crescita costante nel settore, con un impatto evidente sui consumi e sulla spesa complessiva.

? Domande chiave Quanto incide davvero la spesa pro capite nelle province montane?. Come hanno fatto le app digitali a far impennare i ricavi?. Dove si concentrano le perdite più pesanti per il risparmio familiare?. Perché il gioco online sta trasformando il tessuto sociale lombardo?.? In Breve Il digitale ha incassato 14 miliardi con un balzo del 40% rispetto al 2023.. Milano guida la raccolta con 9,4 miliardi, seguita da Brescia con 3,2 miliardi.. Como e Valtellina registrano spese pro capite superiori ai 3.200 euro per maggiorenne.. Sondrio ha approvato un piano locale per la prevenzione del gioco patologico.. In Lombardia il gioco d’azzardo ha generato un giro d’affari da 26 miliardi di euro, drenando quasi il 19% del valore prodotto dal Pil regionale tra il 2024 e il 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, l’azzardo erode il 19% del Pil: 26 miliardi tra scommesse e web

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