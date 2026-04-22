Marche gioco d’azzardo a picco | scommesse oltre 4 miliardi

In regione Marche, le scommesse hanno superato i 4 miliardi di euro, segnando un aumento significativo. Un consigliere regionale del Partito Democratico ha presentato un’interpellanza, firmata da tutti i gruppi di minoranza, per chiedere alla Giunta di ripristinare la normativa del 2017 contro il gioco d’azzardo. L’atto mira a sollecitare un intervento per regolamentare questa attività, che ha visto una crescita notevole negli ultimi tempi.

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Mastrovincenzo, ha presentato un’interpellanza firmata da tutti i gruppi consiliari di minoranza per sollecitare la Giunta Acquaroli al ripristino della normativa del 2017 contro il gioco d’azzardo. La richiesta nasce dalla necessità di correggere le modifiche introdotte nel 2023 e di garantire nuovamente i finanziamenti per il contrasto alla ludopatia, dopo che le risorse per tali interventi sono state azzerate nel Bilancio di previsione 2026. I numeri che emergono dall’analisi dei dati del Ministero dell’Economia, elaborati dall’associazione Libera, delineano un quadro preoccupante per il territorio marchigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, gioco d’azzardo a picco: scommesse oltre 4 miliardi Notizie correlate Gioco d'azzardo, nelle Marche spesi oltre 4 miliardi di euro nel 2025. Ancona 'maglia nera' nella regioneIl gioco d’azzardo continua a far segnare un trend in crescita sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Economia ed elaborati dall’associazione... Marche, l’allarme del gioco d’azzardo: 4 miliardi drenati nel 2025Le Marche affrontano una realtà economica brutale: nel 2025 il gioco d’azzardo ha drenato dai cittadini oltre 4 miliardi di euro, precisamente 4. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gioco d'azzardo, nelle Marche spesi oltre 4 miliardi di euro nel 2025. Ancona 'maglia nera' nella regione; Gioco d'azzardo in crescita nelle Marche, in un anno spesi 4 miliardi; Nelle Marche l’azzardo supera i 4 miliardi nel 2025. Ancona la provincia in cui si gioca di più; Gioco d’azzardo, la provincia di Ancona maglia nera: i dati ufficiali del MEF elaborati da Libera. Marche, il Pd incalza la Giunta Acquaroli su gioco d’azzardo e fondi azzeratiIl consigliere dem chiede di cancellare le modifiche del 2023, rifinanziare gli interventi e rilanciare prevenzione, cure e tutela delle persone più esposte al rischio ... lanuovariviera.it Gioco d'azzardo, interpellanza Mastrovincenzo 'Regione ripristini la legge del 2017'(ANSA) - ANCONA, 22 APR - La Giunta Acquaroli deve ripristinare al più presto la Legge del 2017 sul contrasto al gioco di azzardo, abrogando le pessime modifiche apportate nel 2023, rifinanziandola u ... msn.com Non lo sapevo (come sai non è il mio campo) i lupi mi dicono dalle mie parti (appennino nord Marche) che danno problemi mangiandosi cani e gatti. x.com Martina mi fa scoprire posti fantastici nelle Marche - facebook.com facebook