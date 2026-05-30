Numerosi loculi sono coperti dalla vegetazione, con infiltrazioni d'acqua e bagni che non funzionano più. Molti cittadini lamentano che lo stato di abbandono compromette la dignità dei defunti e rende difficile visitare le tombe. La situazione si verifica in un cimitero di Roma, dove le condizioni precarie sono state segnalate più volte. La cura delle strutture sembra trascurata, impedendo un accesso decoroso ai luoghi di commemorazione.

Il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, è ancora lontano, ma i cittadini hanno diritto tutto l'anno a fare visita ai propri cari senza avere la sensazione di stare sul set di un film horror. Anche all'alba delle partenze estive, quando spesso si fa tappa nel cimitero in cui sono sepolti i familiari per deporre un fiore e dire una preghiera. Loculi ricoperti dalla vegetazione, manufatti recintati e pericolanti, rifiuti abbandonati su distese d'erba incolta, lastre di marmo rotte e lasciate per terra, vie inaccessibili per la presenza di tronchi e rami caduti, servizi igienici fuori uso: a regnare nei tre cimiteri capitolini più grandi - il Verano, il Flaminio - Prima Porta e il Laurentino - è il degrado. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Loculi inghiottiti dal verde, infiltrazioni e bagni fuori uso. I romani: "Nessun rispetto per i morti"

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