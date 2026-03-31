Roma | Erbaggi Fd’I bagni autopulenti a Cornelia gia’ fuori uso figuraccia amministrazione

A Roma, i bagni autopulenti installati di recente presso il capolinea dei bus di Cornelia sono stati dichiarati già fuori uso. L'inaugurazione, avvenuta con il coinvolgimento del sindaco, si è conclusa con una situazione che ha attirato l'attenzione per la loro inattività. La questione ha generato commenti critici sull'efficacia degli interventi dell'amministrazione locale.

I bagni autopulenti di Cornelia, inaugurati da Gualtieri, sono già fuori uso. La denuncia di Stefano Erbaggi mette in luce l'inefficienza dei servizi. I bagni autopulenti, recentemente inaugurati presso il stazionamento dei bus di Cornelia dal sindaco Roberto Gualtieri, sono già stati dichiarati “fuori uso”. Questa affermazione proviene da una nota del consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi. “Ancora una volta, l’amministrazione comunale si distingue per annunci roboanti seguiti da risultati deludenti – spiega Erbaggi –. I bagni autopulenti installati presso la stazione bus di Cornelia, inaugurati solo un mese fa, risultano già non funzionanti, privando così cittadini e pendolari di un servizio essenziale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Erbaggi (Fd’I), bagni autopulenti a Cornelia gia’ fuori uso, figuraccia amministrazione Articoli correlati Roma: Erbaggi (Fd’I), accampamento abusivo vicino Campidoglio fallimento amministrazioneIl consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi, in una nota ha dichiarato: “E’ semplicemente vergognoso ciò che accade a pochi metri... Bagni autopulenti, macchine mangiavetro e box Atac: ecco il nuovo volto del capolinea bus di CorneliaBiglietterie smart, cessi autopulenti, macchine mangiavetro e cestò: il capolinea bus di Cornelia si rifà il look.