Gabriele Paolini è stato allontanato dalla camera ardente di Enrica Bonaccorti dopo aver disturbato la scena, secondo quanto riferito, senza rispetto per i defunti. Durante la diretta televisiva, Paolini ha manifestato un comportamento che ha suscitato l’irritazione di Edoardo Lucarelli, inviato di Storie italiane. La situazione ha attirato l’attenzione sui modi in cui alcune persone si comportano in momenti di lutto.

Venerdì 13 marzo è stata aperta al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti, proprio nella clinica Ars Biomedica di Roma, dove il giorno prima è morta la conduttrice tv. All'esterno della struttura tanti giornalisti, ma anche Gabriele Paolini: il noto disturbatore ha fatto innervosire Edoardo Lucarelli, giornalista e inviato di Storie italiane: "Non ha rispetto nemmeno per i morti", ha detto in diretta. Camera ardente aperta al pubblico La camera ardente è stata aperta al pubblico venerdì 13 marzo alle ore 10, e sarà possibile rendere omaggio a Enrica Bonaccorti. Resterà accessibile fino a poco prima del funerale, previsto alle ore 15 di sabato 14 marzo alla Chiesa degli Artisti, sempre a Roma.

Enrica Bonaccorti, Gabriele Paolini "disturbatore" fuori dalla camera ardente: "Non ha rispetto per i morti"

