Incendio al porto il candidato sindaco Delorenzi | Solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte

Questa mattina alle 5:30 un incendio si è sviluppato nel porto turistico di Cervia, provocando danni significativi alle imbarcazioni presenti. Il candidato sindaco ha espresso vicinanza agli armatori delle imbarcazioni coinvolte, sottolineando la presenza di momenti di preoccupazione tra la popolazione locale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e valutare l’entità dei danni. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

“Esprimo la mia più sincera solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte nel grave incendio che questa mattina, intorno alle ore 5:30, ha colpito il porto turistico di Cervia, causando ingenti danni e momenti di forte apprensione per tutta la comunità”. Ad esprime la propria vicinanza a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni a Cervia, Forza Italia presenta la lista a supporto del candidato sindaco DelorenziForza Italia schiera una squadra di quattordici nomi in vista delle elezioni amministrative a Cervia. Leggi anche: Ariano, il candidato sindaco Grasso si presenta agli elettori Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cervia, incendio al porto turistico, 4 barche a fuoco - Gallery; Cervia, incendio al porto turistico: quattro barche a fuoco; Incendio al porto Marina d'Arechi: yacht completamente distrutto, mistero sulle cause; Incendio nel porto turistico, in fiamme 4 imbarcazioni. Incendio al porto turistico di Cervia, almeno quattro barche coinvolte. È morto un cane, ferita una donnaUn incendio è scoppiato nelle prime ore di oggi (venerdì 1° maggio) nel porto turistico di Cervia, facendo scattare l’intervento dei soccorsi poco dopo le ... ravennaedintorni.it Incendio al porto di Cervia, 4 barche divorate dalle fiammeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Salerno, vento forte questa mattina. La palma del lungomare viene agitata dall'aria e sullo sfondo vediamo il Castello di Arechi. purtroppo sono ancora marcati i segni dell'incendio sul Monte Bonadies - foto Carlo de Felice (CdF Photography) - facebook.com facebook Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com