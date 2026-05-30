A Loano si tiene il Loano Street Show con circa 200 spettacoli che spaziano tra arte di strada e tradizioni locali. Durante l’evento, è possibile incontrare artisti internazionali anche a colazione. Sono aperti anche laboratori creativi dedicati ai bambini, distribuiti in varie zone della città. La manifestazione si svolge in più location, coinvolgendo pubblico di tutte le età con spettacoli, laboratori e incontri.

? Punti chiave Come si può incontrare a colazione un artista internazionale?. Dove si trovano i laboratori creativi dedicati ai bambini?. Cosa accadrà nei vicoli del centro durante gli spettacoli itineranti?. Quali tradizioni locali incontrerai tra le performance di strada?.? In Breve Piazza Rocca ospita laboratori creativi e animazione per famiglie durante le quattro giornate.. Mercatino di artigianato e gastronomia locale lungo la passeggiata cittadina.. Colazione con artisti presso Hotel Astoria il 31 maggio, 1 e 2 giugno.. Programmazione completa consultabile sul sito ufficiale www.viviloano.it.. Dal 30 maggio al 2 giugno, le strade di Loano si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto per il ritorno del Loano Street Show, una rassegna che prevede oltre 200 spettacoli tra giocoleria, acrobazie, musica, danza e mimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loano Street Show: 200 spettacoli tra arte di strada e tradizioni

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