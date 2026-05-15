Loano si trasforma in un libro | 4 giorni di lettura tra arte e natura

Tra il 21 e il 24 maggio, Loano si trasforma in un grande libro aperto, con quattro giorni dedicati alla lettura tra arte e natura. Durante questo periodo, le strade della città subiranno modifiche temporanee per ospitare eventi e installazioni legate al tema della lettura e della creatività. I bambini potranno partecipare a laboratori creativi presso Palazzo Kursaal, dove saranno coinvolti in attività pensate appositamente per loro, arricchendo le giornate con esperienze interattive e artistiche.

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? Punti chiave Come cambieranno le strade di Loano tra il 21 e il 24 maggio?. Quali attività coinvolgeranno i bambini nei laboratori creativi di Palazzo Kursaal?. Dove si troverà l'oasi per leggere senza smartphone sul lungomare?. Perché la lettura viene usata per insegnare il rispetto della natura?.? In Breve Programma dal 21 al 24 maggio con laboratori, presentazioni e performance multidisciplinari.. Monica Maggi conduce il laboratorio Amo la terra il 22 maggio alle 16.. Domenico Mecca presenta il libro Le ombre conoscono il mio nome alle 18.. Oasi della lettura nei Giardini Caduti di Nassiriya sabato 23 maggio ore 10:30.. Dal 21 al 24 maggio la città di Loano ospiterà il progetto LOA Legge in Ogni Angolo, un programma che trasformerà le strade e i luoghi della cultura in spazi dedicati alla lettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Loano si trasforma in un libro: 4 giorni di lettura tra arte e natura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni celebra la Giornata mondiale del libro: tre appuntamenti alla Bct tra lettura, traduzione e arteIn occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, la Biblioteca comunale di Terni (Bct) propone un pomeriggio ricco di iniziative... Tre giorni dedicati al libro e alla letturaBASTIA UMBRA - Promuovere la lettura, valorizzare la produzione letteraria umbra e nazionale e favorire occasioni di confronto tra autori, editori,... Loano, approvato il bilancio consuntivo 2025. Assessore Rocca: Gestione solida, attenta e coerente con gli obiettiviLoano, approvato il bilancio consuntivo 2025. Assessore Rocca: Gestione solida, attenta e coerente con gli obiettivi ... msn.com