Dal 24 al 26 aprile 2026, il viale Buozzi di Porto San Giorgio sarà teatro della ventesima tappa dell’International Street Food, un evento che si tiene ogni anno e che richiama appassionati di cibo di strada da diverse zone. L’evento, che dura tre giorni, propone una vasta gamma di specialità gastronomiche provenienti da vari paesi, offrendo una panoramica di sapori e tradizioni culinarie.

Il viale Buozzi di Porto San Giorgio ospiterà, dal 24 al 26 aprile 2026, la ventesima tappa dell’International Street Food. L’evento, inserito nel programma per il santo patrono, celebra il decimo anniversario del festival itinerante più rilevante in Italia con un villaggio gastronomico che riunirà food truck e stand provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero. Un concentrato di sapori globali nel cuore del Fermano. La manifestazione si apre ufficialmente venerdì 24 aprile alle ore 18, con una durata degli stand prevista fino alla mezzanotte. Il sabato 25 e la domenica 26 aprile, il pubblico potrà accedere al festival dalle 12 alle 24.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: 10 anni di Street Food tra sapori e tradizioni

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