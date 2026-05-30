Luigi Dainelli, presidente dell'Associazione familiari strage Georgofili e zio di Caterina e Nadia Nencioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo zio delle sorelline Nencioni: "Un ponte per non dimenticare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Georgofili, 33 anni dopo: il ponte per le sorelline NencioniA distanza di 33 anni dall’attentato, la sindaca ha chiesto di identificare i mandanti coinvolti nell’attacco che ha colpito il centro di Firenze.

Leggi anche: Firenze, inaugurato il nuovo ponte Nencioni

Argomenti più discussi: Luigi Dainelli, zio di Caterina e Nadia Nencioni: Anche fra 50 anni chi passerà sul nuovo ponte a Firenze penserà alle sorelline e alla strage dei Georgofili; Luigi Dainelli, zio di Caterina e Nadia Nencioni: Anche fra 50 anni chi passerà sul nuovo ponte a Firenze penserà alle sorelline e alla strage dei Georgofili.

Luigi Dainelli, zio di Caterina e Nadia Nencioni: Anche fra 50 anni chi passerà sul nuovo ponte a Firenze penserà alle sorelline e alla strage dei GeorgofiliSperiamo sia un ponte che ci porti verso la verità della strage. Parole chiare, quelle di Luigi Dainelli, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage dei Georgofili e zio ... corrierefiorentino.corriere.it

Gavinana, prende forma il nuovo ponte dedicato alle sorelline NencioniL’opera è strategica per la viabilità del quadrante sud di Firenze. Con l’arrivo della nuova linea della tramvia, i binari passeranno infatti sul Ponte da Verrazzano. Per evitare di congestionare un a ... nove.firenze.it